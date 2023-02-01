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Posted inأخبار أريبيان بزنس

إيران تصوت لصالح السعودية في كأس آسيا 2027 وفلسطين تمتنع.. لماذا؟

إيران صوتت لصالح السعودية في قرعة كأس آسيا 2027 في حين امتنعت فلسطين عن التصويت لصالح الملف السعودي

رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يوضح سبب عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لصالح السعودية في استضافة المملكة العربية السعودية لكأس آسيا 2027

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جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن سبب عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لصالح السعودية في استضافة المملكة العربية السعودية لكأس آسيا لكرة القدم 2027، أن مندوب الاتحاد الفلسطيني “أخطأ” بعدم التصويت للمملكة.

وقال جبريل الرجوب لصحيفة “الرياضية” السعودية “تحية لجميع الشعوب العربية وللشعب السعودي بملكه وولي عهده والسلطة الحاكمة وأسرة كرة القدم”.

وتابع “واضح أن هناك خللاً فنياً حصل من مندوبنا أثناء عملية التصويت، أنا شخصياً غادرت بعد انتخاب ممثلي غرب آسيا في المكتب التنفيذي. ولأسباب صحية طارئة، وتوجهت إلى أمين عام الاتحاد السعودي، واعتذرت لأنني سأغادر فقال لي لن يكون هناك تصويت، وعلى هذا الأساس أنا غادرت”.

وأضاف “واضح أن مندوبنا الموجود أخطأ وأعتقد أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المؤتمر”.

وكانت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية قد ذكرت، في وقت سابق، أن الاتحاد الفلسطيني لم يصوت للسعودية في حين أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم صوت لصالح السعودية، ما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفازت السعودية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، في حق استضافة كأس آسيا 2027 بـ 43 صوتاً بالإيجاب، وامتنع صوتان أحدهما فلسطين، وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة بعد انسحاب جميع منافسيها الذين كان آخرهم الاتحاد الهندي لكرة القدم.

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