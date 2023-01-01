إيران تشتري 4 طائرات قديمة بسبب العقوبات

أجبرت العقوبات المفروضة على إيران من الولايات المتحدة وحلفائها على شراء 4 طائرات مدنية قديمة، بحسب المعلومات التي نشرتها قناة العربية فإن الطائرات كانت مملوكة لتركيا، قبل أن تخرج من الخدمة.

وبحسب قرار المجلس الأعلى للطيران الإيراني، يجب ألا يزيد عمر الطائرات المستوردة عن عشرين عاما، لكن ظروف العقوبات أجبرت النظام على شرائها، على ما يبدو

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مواصفات الطائرات

الطائرات من طراز إيرباص وعمرها قد يصل لـ 26 عاما

صنعت بين عامي 1996 و2000، وخرجت من الخدمة منذ سنوات

كانت مودعة في مقبرة طائرات بـتركيا

تم بيعها لشركة في هونج كونج في 2019

أرسلتها الشركة إلى جنوب إفريقيا للصيانة.

تم رصد الطائرات من مواقع متخصصة في مجال الطيران وهي متجهة من جنوب إفريقيا إلى أوزباكستان

اختفت من على الرادارات فوق المجال الجوي الإيراني

هناك توقعات بأنها هبطت في مطار الخميني في طهران