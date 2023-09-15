إيران تحتجز ناقلتي نفط في مياه الخليج العربي

احتجزت إيران ناقلتي نفط في مياه الخليج العربي وأوقفت طاقميهما ووجهت لهما اتهامات بتهريب الوقود، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الجمعة.

وأشار بيان للحرس الثوري الإيراني إلى أن الناقلتين محملتين بـ 1.5 مليون لتر من “الوقود المهرب”.

ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن العلاقات العامة لبحرية الحرس الثوري الإيراني قولها إن “الأدميرال الثاني محمد شريف شير علي نائب قائد المنطقة البحرية الثالثة، أعلن مساء الخميس، تفاصيل احتجاز ناقلتي نفط أجنبيتين تحملان 1.5 مليون لتر من الوقود المهرب في الخليج”.

وأضاف أن “القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ترصد بيقظة ودقة جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها السفن التجارية والعسكرية القادمة من الخارج، وتبادر إلى تنفيذ مهمتها بنجاح”.

وأشار إلى أن “إحدى الناقلتين كانت ترفع علم بنما، والأخرى علم تنزانيا”.

وأوضح المسؤول الإيراني: “خلال اليومين الماضيين، قامت قوات المنطقة الثالثة التابعة لبحرية الحرس الثوري، بموجب أمر قضائي، باحتجاز ناقلتين كانتا تبادران بصورة منظمة لتهريب وقود إيراني في الخليج”.

وأشار علي إلى أن “قوات الحرس الثوري قامت بتوقيف الناقلتين المخالفتين بنجاح، واقتيادهما إلى ميناء ماهشهر (جنوب غرب)، وقاعدة اروند البحرية (شمال غرب الخليج العربي)”.

وأكد أنه “تم ضبط وتسليم طاقمي الملاحة التابعين للناقلتين، والبالغ عددهم 37 شخصا للسلطات القضائية المختصة لمواصلة الإجراءات القانونية”.

فيما لم تقدم الوكالة معلومات إضافية حول جنسيات طاقمي الناقلتين.