فادي طنّوس by فادي طنّوس

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إيران تحبط هجوماً إلكترونياً استهدف البنك المركزي

فادي طنّوس by فادي طنّوس

كشفت وكالة تسنيم الإيرانية أن البنك المركزي الإيراني أحبط هجوماً إلكترونياً كبيراً استهدفه ليل الخميس – الجمعة.

ونقلت الوكالة عن أمير محمد زاده لاجوردي رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات أن الهجوم استهدف أيضاً مواقع ومنصات أخرى، وأنه “تم إحباطها جميعها”.

وكانت جماعة القرصنة “أنونيميوس” وجماعات اختراق أخرى قد هددت، في أكتوبر الماضي، بشن هجمات إلكترونية على مؤسسات ومسؤولين في إيران.

وقال لاجوردي “يستهدف العدد الأكبر من الهجمات الأجنبية هذه الأيام البنوك والمؤسسات المالية والشركات المزودة لخدمات الإنترنت والبنية التحتية للاتصالات، وقد تم التصدي لها”.

وقال البنك المركزي الإيراني، في أيلول/سبتمبر الماضي، إن هجوماً إلكترونياً عطل موقعه على الإنترنت لفترة وجيزة.

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