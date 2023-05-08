أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، استعداد طهران لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في إفادة صحفية، بحسب سبوتنيك، “تبادل الرسائل والتواصل بين القاهرة وطهران يتم من خلال مكاتب رعاية المصالح ولم يكن لدينا أي عوائق أو قيود على هذه المحادثات”.

وأضاف “أعلنت إيران سابقاً أنه ليس لديها أي قيود على توسيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، وهذا المسير من أولويات سياساتها الخارجية، وإرادة القاهرة في زيادة مستوى التعاون بين مصر وإيران يمكن أن تسهل هذا المسير”.

وأكد المتحدث على استعداد طهران لتقوية وتعزيز علاقاتها مع القاهرة، داعياً الأخيرة إلى السعي نحو تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران عقب نجاح الثورة الإسلامية في العام 1979، إذ قرر قائد الثورة، آية الله الخميني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، رداً على توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع “إسرائيل”.

وتعمقت الخلافات بين البلدين، إثر قرار الرئيس المصري السابق أنور السادات في فبراير/شباط 1980 استضافة شاه إيران محمد رضا بهلوي، حيث بقي مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران بدرجة بعثة رعاية المصالح.

وبذل الجانبان جهوداً من أجل رفع مستوى العلاقات، والتقى الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، في 2003، الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك هامش قمة مجتمع المعلومات في جنيف.

وعقب رحيل مبارك، زار الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد مصر للمشاركة في القمة الإسلامية الثاني عشر التي احتضنتها القاهرة يومي 6 و7 فبراير/شباط 2013.