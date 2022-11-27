إيران: ابنة شقيقة خامنئي تدعو العالم لمقاطعة بلادها بسبب حقوق الإنسان

دعت فريدة مرادخاني ابنة شقيقة الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وهي ناشطة معروفة في مجال حقوق الإنسان، الحكومات الأجنبية إلى قطع علاقاتها بطهران بسبب حملة القمع العنيفة التي تقوم بها السلطات لقمع الاحتجاجات.

وشاركت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) مقطع فيديو لفريدة والتي هي رهن الاحتجاز منذ الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وحظي الفيديو بمشاهدات واسعة على الإنترنت.

وقالت فريدة التي كان والدها شخصية بارزة في المعارضة وتزوج شقيقة خامنئي: “أيتها الشعوب الحرة، ساندونا وأبلغوا حكوماتكم بأن تتوقف عن دعم هذا النظام الدموي قاتل الأطفال… هذا النظام ليس وفيا لأي من مبادئه الدينية ولا يعرف أي قواعد سوى القوة والتشبث بالسلطة”.

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وأضافت فريدة في مقطع الفيديو “حان الوقت الآن لكل الدول الحرة والديمقراطية أن تستدعي ممثليها من إيران كبادرة رمزية وأن تطرد ممثلي هذا النظام الوحشي من أراضيها”.

كم يبلغ عدد قتلى الاحتجاجات في إيران؟

بحسب وكالة أنباء (هرانا) فإن الاحتجاجات خلفت:

مقتل 540 محتجا حتى 26 نوفمبر الجاري

بين القتلى 63 قاصرا.

اعتقال18173 محتجا.

مقتل 60 فردا من قوات الأمن

ما هي أسباب الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين في إيران؟

اندلعت الاحتجاجات، عقب مقتل شابة كردية إيرانية تدعى “مهسا أميني” بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب ما وصفته “ملابس غير لائقة”.

وقد أحرق محتجون من شتى الأطياف صورا لخامنئي وطالبوا بسقوط الحكم الديني الشيعي للبلاد.

كانت السلطات الإيرانية اعتقلت فريدة لدى تنفيذها لأمر قضائي بالمثول أمام مكتب الادعاء في طهران، وقالت “هرانا” إنها في سجن إيفين في طهران. وأضافت أنها واجهت من قبل عقوبة السجن 15 عاما بسبب اتهامات لم تحددها.

ووالدها علي مرادخاني رجل دين شيعي كان متزوجا من شقيقة خامنئي وتوفي مؤخرا في طهران بعد أن قضى أعواما في عزلة بسبب موقفه المعارض.

ما هو موقف الأمم المتحدة من الاحتجاجات في إيران؟

أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس الماضي، بالأغلبية فتح تحقيق مستقل في قمع إيران للاحتجاجات.