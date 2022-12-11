مظاهرات إيران: إما الحجاب أو تجميد الحساب

أعلن النائب في البرلمان الإيراني وعضو اللجنة الثقافية البرلمانية حسين جلالي أن الحكومة تبحث تجميد الحسابات المصرفية لغير المحجبات.

وأضاف أن القرار جاء بدلاً من تسيير دوريات الآداب، المعروفة بدوريات الإرشاد، والتي أعلن المدعي العام الإيراني عن وقف عملها قبل بضعة أيام، بعد حلّ شرطة الأخلاق.

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خطة الحجاب والعفة

وقد أكد جلالي أن الحجاب سيعود إلى رؤوس النساء في غضون أسبوع أو أسبوعين، عندما تهدأ الأوضاع:

“من الممكن تحذير النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب عبر الرسائل القصيرة “.

“بعد التذكير قد ندخل مرحلة التحذير، ثم في المرحلة الثالثة قد يتم إغلاق الحساب البنكي لغير المحجبات”.

“لن يتم سحب مشروع خطة الحجاب والعفة، لأن هذا الانسحاب يعني تراجع الجمهورية الإسلامية”.

وتعيش إيران على وقع احتجاجات غاضبة منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022، بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بحجة لباسها، مما أجج الاحتجاجات وفتح الأبواب أمام كثير من القضايا مثل:

القيود المفروضة على الحريات الشخصية.

القواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة.

الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون.

القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.

وقد وقع مئات القتلى، وآلاف الاعتقالات نتيجة للعنف الممارس من قوات الأمن ضد المتظاهرين، كما حكم على العشرات بأحكام مشددة، بينها إعدامات.