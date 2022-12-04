إيران: إلغاء شرطة الأخلاق وسط دعوات المتظاهرين بإضراب عام

أعلن المدعي العام في إيران أنه تم حل شرطة الأخلاق التي احتجزت منذ ثلاث شهور الشابة مهسا أميني، مما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات.

وقال منتظري إن شرطة الأخلاق لا تخضع للسلطة القضائية التي “تواصل مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع”.

ولم يصدر تأكيد لحل شرطة الأخلاق من وزارة الداخلية المسؤولة عن هذه القوة، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن المدعي العام “محمد جعفري منتظري” غير مسؤول عن الإشراف على هذه القوة.

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وبحسب شهود عيان فإن وجود شرطة الأخلاق في الشوارع تقلص في الأسابيع الأخيرة حيث تحاول السلطات – على ما يبدو- تجنب إثارة المزيد من الاحتجاجات.

وقد دعا محتجون في إيران إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع بدءا من يوم الأربعاء في تصعيد للضغط على السلطات، وهو اليوم نفسه الذي من المقرر أن يلقي فيه الرئيس إيراهيم رئيسي كلمة أمام الطلاب في جامعة طهران بمناسبة يوم الطالب في إيران.

قانون الحجاب

قرر البرلمان والسلطة القضائية في إيران إجراء مراجعة لقانون الحجاب الذي أصبح إلزاميا منذ عام 1983. وكان مسؤولون إيرانيون كبار قالوا إن طهران لن تغير سياسة الإلزام بالحجاب رغم الاحتجاجات التي بدأت قبل 11 أسبوعا.

ولقي مئات الأشخاص حتفهم في الاضطرابات التي اندلعت في سبتمبر أيلول بعد وفاة الكردية مهسا أميني خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها بسبب مخالفتها قواعد الحجاب.

وأسفرت دعوات مماثلة للإضراب والتعبئة الجماهيرية في الأسابيع الماضية عن تصعيد للاضطرابات التي عمت البلاد وهي أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى أمس السبت لقي 470 محتجا حتفهم بينهم 64 قاصرا. وأضافت أنه تم اعتقال 18210 متظاهرين كما لقي 61 من قوات الأمن الحكومية حتفهم.