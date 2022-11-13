حكاية الإيراني الذي عاش 18 عاما في مطار باريس

توفي أمس السبت اللاجئ الإيراني كريمي ناصري بعد عودته إلى مطار بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي كان عالقا فيه طوال ثمانية عشر عاما.

وكانت محنة ناصري قد بدأت بعد أن رفضت معظم الدول الأوروبية طلبه للجوء إليها، واتخذ من المطار بيتا له.

وعثر على جثة ناصري في مطار رواسي-شارل ديغول، وكانت محنته في البحث عن لجوء لإحدى الدول الأوروبية، قد ألهمت المخرج ستيفن سبيلبرغ في فيلمه “مبنى الركاب” (The Terminal).

ما حكايته؟

وولد ناصري عام 1945 في محافظة خوزستان الإيرانية، وسافر للمرة الأولى إلى أوروبا بحثاً عن والدته، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس).

وأمضى ناصري بضع سنوات في بلجيكا بعد أن طُرد من دول مثل المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا لعدم حيازته وثائق الهجرة الصحيحة، ثم ذهب إلى فرنسا، حيث جعل من محطة الركاب 2F في المطار موطناً له.

عاش الرجل الإيراني على مقعد في المطار، محاطاً بعربات تحتوي على ممتلكاته المتراكمة، أمضى أيامه يكتب عن حياته في دفتر ملاحظاته ويقرأ الكتب والصحف، ويجري لقاءات صحفية عن قصته.

علق بالمطار في تشرين الثاني/نوفمبر 1988، قبل أن يحصل على حق اللجوء بعد 18 عاما.

وعلى الرغم من منحه وضع اللاجئ والحق في البقاء في فرنسا في عام 1999، فقد بقي في المطار حتى عام 2006، عندما نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم عاش في نزل مستخدماً الأموال التي حصل عليها لتجسيد قصته في فيلم.