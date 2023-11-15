إيرادات مانشستر سيتي تبلغ 888 مليون دولار في الموسم الماضي

كشف نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم أنه حقق إيرادات قياسية بلغت 888 مليون دولار أميركي خلال موسم 2022-2023 الذي تُوّج خلاله بالثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا)، بزيادة بلغت 124 مليون دولار، بالمقارنة مع موسم 2021-2022، ليحقق أرباح صافية بلغت نحو 100 مليون دولار.

وقال مانشستر سيتي إن إيرادات النقل التلفزيوني حتى 30 حزيران/يونيو بلغت حوالى 374 مليون دولار.

واشار إلى أن قيمة الأجور ارتفعت من حوالى 87 مليون دولار إلى 527 مليوناً، موضحاً أن صفقات اللاعبين حققت أرباحاً قاربت 152 مليون دولار.

مانشستر سيتي.. تحديد أهداف جديدة

وقال رئيس مجلس الإدارة خلدون المبارك “في أعقاب الفوز بدوري أبطال أوروبا في تركيا واستكمال الثلاثية، كان السؤال الذي طرح عليّ في أغلب الأحيان هو “كيف يمكنك تحقيق ذلك؟”

Manchester City releases 2022-23 Annual Report confirming a consecutive year of record-breaking revenues and profits — Manchester City (@ManCity) November 15, 2023

وتابع “الإجابة هي من خلال مضاعفة الفلسفات والممارسات التي أثبتت جدواها والتي جلبت لنا هذا النجاح وتحدي أنفسنا لمواصلة الابتكار المستمر من أجل تحقيق مستويات جديدة من الأداء داخل وخارج الملعب.

وأضاف “سنستمر في التشكيك في جميع المعايير المعهودة، وسنقوم بتقييم نجاحاتنا والتعلم من أي إخفاقات. لن نخاف من تحديد أهداف جديدة وتطوير استراتيجيات جديدة تخدم نادينا ومجتمعاتنا وأصحاب المصلحة وخاصة للجماهير”.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 28 نقطة بعد 12 مرحلة، كما ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.