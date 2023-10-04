الإمارات.. إيرادات قياسية لتعليم القابضة

أعلنت شركة تعليم القابضة التي تضم 26 مدرسة في الإمارات، أنها حققت إيرادات قياسية بلغت 804 مليون درهم (حوالي 219 مليون دولار) خلال السنة المالية المنتهية في 31 آب/أغسطس 2023، مع زيادة عمليات التسجيل بنسبة 36%، وارتفاع الأرباح لكل سهم بنسبة 22%.

وقالت “تعليم” في بيان لها إنها سجلت 1298طالباً إضافياً في مدارسها، ليصل إجمالي عدد الطلاب المسجلين في قطاع المدارس المتميزة إلى 12712طالباً مقارنة بـ 11414 طالباً في العام السابق ما دفع نمو الإيرادات بنسبة 29% على أساس سنوي.

وأضافت: “نتيجة لحصول “تعليم” على ثماني مدارس جديدة في إطار مدارس الشراكات الحكومية، ارتفع عدد الطلاب المسجلين في هذا القطاع إلى 15778طالباً مقارنة بـ 9547 طالباً في نفس الفترة من العام السابق. يمكن قطاع مدارس الشراكات الحكومية لشركة “تعليم” ليس فقط بتنويع مصادر الإيرادات من خلال التدفق المستمر للرسوم الإدارية، ولكن أيضًا بتوليد قيمة كبيرة بهامش ربح مرتفعة جدآ، حيث تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من التكاليف الخاصة بهذه المدارس، مما يجعل “تعليم” في وضع متميز يسمح لها بتحقيق أقصى قدر من الكفاءة الشاملة واستخدام الموارد عبر مجموعة مدارسها وتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين.

وقال البيان: “حققت “تعليم” تقدماً تشغيلياً متميزاً في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية خلال السنة المالية 2022/2023. فقد ارتفع معدل استخدام الأصول في المدارس المتميزة بنسبة 7.7% وأضافت الشركة ثماني مدارس شراكات حكومية جديدة، وبدأت أعمال بناء مدرسة دبي البريطانية الجديدة في جميرا، بسعة 1900 طالباً، ليتم افتتاحها في أيلول/سبتمبر من عام 2024. وأعلنت كذلك عن خططها لبدء أعمال بناء مدرسة رابعة من مدارس دبي البريطانية في ميرا، والتي سيتم الانتهاء منها في عام 2025. ستستمح هذه الاستثمارات في البنية التحتية لشركة “تعليم” الاستفادة من الطلب المتزايد على خدماتها التعليمية، ما يجعلها في وضع متميز يمكنها من مواصلة مسارها نحو تحقيق النمو. علاوة على ذلك، تم تطبيق الزيادات في متوسط الرسوم الدراسية بنسبة 2.8% للعام الدراسي2023/2024، ما يمكن شركة “تعليم” من مواصلة تقديم تعليم عالي الجودة عبر مدارسها المتميزة”.

وأشار إلى أن النمو القوي ساهم في الأرباح، نتيجة ضخ عائدات الاكتتاب العام والإدارة المالية المتميزة، في توفير احتياطيات نقدية كبيرة. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الدين من 104.4 مليون درهم في نهاية السنة المالية 2021/2022 إلى سالب 648.2 مليون درهم في 31 آب/أغسطس الماضي، حتى بعد احتساب النفقات الرأسمالية.

وتابع البيان: “يعود السبب في هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى المركز النقدي القوي للشركة، والذي يتجاوز مركز الاقتراض المصرفي . وجاء الانخفاض في القروض المصرفية بمقدار 305.2 مليون درهم نتيجة السداد المبكر لبعض الديون. والذي تم تنفيذه استراتيجياً للتخفيف من أثر أسعار الفائدة المرتفعة، ودون أي تكلفة إضافية للسداد المبكر. وقد تم تعويض هذه الخطوة جزئياً عن طريق القروض الجديدة التي تم الحصول عليها لتمويل مشاريع التنمية الجديدة”. وفي 31 آب/أغسطس 2023، بلغ صافي الديون المعدلة لشركة “تعليم” 73.7 مليون درهم، بعد استثناء وديعة الاكتتاب العام الأولي، مما يمثل انخفاضاً كبيراً بالمقارنة بـ 104.4 مليون درهم في آب/أغسطس 2022. وقد شهدت نسبة الدين إلى حقوق الملكية تحسناً ملحوظاً لتنخفض من 35.6% إلى 1.6%.

وأضاف: “على الصعيد الاستراتيجي، تركز الشركة على عمليات الاندماج والاستحواذ، وتواصل تنفيذ استراتيجيها الجديدة في استخدام جزء من عائدات الاكتتاب العام لمواءمة الهيكل المالي للشركة مع أهدافها. ومع هذا الوضع النقدي القوي، تمتلك “تعليم” تمويلاً كبيراً يضمن لها الحفاظ على استثماراتها بما فيها أي فرص مطروحة للاندماج أو الاستحواذ، لتتمكن من تنفيذ استراتيجة النمو بفعالية”.

وأشار إلى أن “تعليم” ستواصل خلال الفترات التالية التركيز على تنفيذ استراتيجيتها للخمس سنوات القادمة والتي تشمل تقليل الفجوة بين السعة الحقيقية وأعداد الطلاب في محفظة مدارسها المتميزة، وزيادة الأعداد في المدارس الحالية الجديدة، وتطوير أربع مدارس جديدة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.