حقق صندوق الزكاة لعام 2022 ولأول مره منذ تأسيسه إيرادات بقيمة 250 مليونا و641 ألفا و574 درهما، بزيادة إيجابية بلغت نحو 5% عن العام 2021، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقال الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام: ان الصندوق نجح في العام 2022م في تحقيق أهدافه المخطط لها بالوصول إلى شريحة أكبر من المزكين من أجل تحقيق الإيرادات المستهدفة في خططه الاستراتيجية المعتمدة؛ حيث بلغت شريحة المزكين من خلال مختلف قنوات الدفع 257,030 مزكي من مختلف قنوات التحصيل.

وأضاف الحمادي، أن الصندوق تمكن من تحقيق أهدافه من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة، وعلى رأسها الحملة الإعلامية السنوية، والتي انطلقت تحت عنوان “زكاتك دين لا يسقط”، وبرعاية مشكورة من بنك أبوظبي التجاري كشريك رئيسي، ومصرف أبوظبي الإسلامي كشريك استراتيجي. كما تميز العام 2022 بإطلاق حملة متخصصة لاحتساب زكاة التمور، والتي تعد إضافة جديدة على مستوى الأنشطة الإعلامية والتوعوية، والتي مكنت الصندوق من زيادة شريحة المتعاملين مما انعكس إيجابًا على نتائج الإيرادات المحصلة.

وأضاف: أن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعيًا نحو الريادة والتميز، كل هذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم؛ وذلك تطبيقًا لنظام الحوكمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق باطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة وبصورة دورية.

لأول مرة منذ تأســـيــس صندوق الزكاة تـتخطى إيـراداته الـــســـنــويــــة حـــاجـز 250 مليون درهم

شكرًا لكل من ساهم مع صندوق الزكاة معكم سنستمر في رسم الابتسامة على وجوه المستحقين#صندوق_الزكاة#خدماتي_رقمية #zakat_fund_uae @aakeeda@uaedgov @uaemgov @adcb

@adib_bank pic.twitter.com/jBt6HmujWN — صندوق الزكاة (@ZakatUAE) February 16, 2023

وأشار الحمادي إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للصندوق www.zakatfund.gov.ae وعبر العديد من الشركاء من البنوك والمصارف ومقدمي حلول التحصيل الذكي والالكتروني بالإضافة إلى القنوات المباشرة من خلال مركز إسعاد المزكين وعبر الحسابات البنكية لدى 12من البنوك والمصارف في الدولة، وغيرها من الوسائل التي بلغت 43 قناة دفع من شأنها تيسير عملية دفع الزكاة.