إيرادات فيلم باربي تتخطى المليار دولار

أعلنت شركة “وارنر براذرز بيكتشرز”، التابعة لشركة “وارنر براذرز ديسكفري”، أن إيرادات فيلم “باربي” حول العالم تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 تموز/تموز.

وقالت الشركة في بيان لها إن إيرادات الفيلم الكوميدي الخيالي، بلغت 459 مليون دولار بالولايات المتحدة وكندا و572.1 مليون دولار أخرى في الخارج منذ بدء طرحه في دور العرض، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار.

وأضافت “وارنر براذرز” إن غريتا غرويج، كاتبة ومخرجة “باربي” المرشحة لجائزة الأوسكار، أصبحت أيضا أول مخرجة أفلام تتخطى إيرادات أحد أعمالها عتبة المليار دولار.

كانت هذه هي عطلة نهاية الأسبوع الثالثة في دور العرض لفيلم “باربي”. وذكرت كومسكور أن الفيلم حقق إيرادات بلغت 127 مليون دولار بأنحاء العالم في أيام الجمعة والسبت والأحد منها 53 مليون دولار من الإيرادات المحلية و74 مليون دولار أخرى في الخارج.

وتحتل مبيعات تذاكر الفيلم الآن المرتبة الثانية هذا العام بعد فيلم “سوبر ماريو براذرز” الذي كان أول عرض له في نيسان/أبريل وحقق 1.357 مليار دولار إجمالا في شباك التذاكر.