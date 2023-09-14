مصر.. إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقفز 78% إلى 6 مليارات جنيه

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 78% في نهاية العام المالي المنصرم 2023-2022، إذ بلغت 6,065 مليارات جنيه (قرابة 196 مليون دولار).

وبحسب المعمول فيه في مصر، فإن العام المالي يبدأ في تموز/يوليو من كل عام وينتهي في نهاية حزيران/يونيو من العام التالي.

وقال البيان إن الهيئة حققت إيرادات إجمالية بقيمة 6,065 مليار جنيه بزيادة قدرها 2,6 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 21-22، كما حققت فائضاً عاماً بمبلغ 4,077 مليار جنيه مقارنةً بفائض العام السابق بمبلغ 2,214 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,863 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن إجمالي الأصول بلغ 86.6 مليار جنيه، في نهاية العام المالي، مقارنة بـ33.9 مليار جنيه، في العام السابق، وهذا ناتج عن زيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الاجتماع الأول للعام المالي الجديد 2023-2024، لمجلس إدارتها عن اعتماد الخطة الاستثمارية والترويجية للهيئة للفترة المقبلة ومناقشة الجهود الترويجية خلال عام 2022/2023، التي تضمنت تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال العام المالي الماضي بقيمة 3,57 مليارات دولار لـ 60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2,23 مليار دولار و7 مشروعات بالموانئ البحرية التابعة بقيمة 1,34 مليار دولار بإجمالي أرصفة بأطوال 4455 متر وساحات تداول بمساحات 2,85 مليون متر مربع ،من أبرزها محطتي الحاويات 2 ومتعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وصوامع الأسمنت بميناءي غرب بورسعيد والعريش، ومحطة الحاويات 3 بميناء السخنة.

كما حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1,7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة برأس مال مصدر بلغ 44 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، بالإضافة إلى 16 مشروعاً في صناعاتٍ عدة باستثمارات 255 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2023-2024.

أما عن مشروعات الوقود الأخضر فقد تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات متوقعة إجمالية 83 مليار دولار، تستهدف إنتاج نحو 15 مليون طن من الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، على مساحة 32 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية و700 ألف متر مربع بالموانئ.