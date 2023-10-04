مصر.. إيرادات السياحة تقفز إلى 13.6 مليار دولار

أظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي المصري أن إيرادات القطاع السياحي في البلاد قفزت بنسبة 26.8% في السنة المالية 2022-2023 لتبلغ 13.6 مليار دولار، مقابل 10.7 في العام السابق.

ووفقاً لبيانات المركزي ارتفع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6% لتسجل 146.1 مليون ليلة في العام المالي الماضي الذي انتهي في أخر حزيران/يونيو، فيما بلغ عدد السائحين نحو 13.9 مليون سائح بزيادة سنوية 35.6%.

وتستهدف مصر مضاعفة عدد السياح خلال السنوات الحمس المقبلة، لتصل إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، بحسب تصريحات وزير السياحة المصري، أحمد عيسى، لوكالة أسوشيتد برس، الشهر الماضي.

وقال عيسى في المقابلة: “إننا نشهد طلبا لا مثيل له، وطلبا غير مسبوق على السفر إلى مصر”.

وكانت مصر قد استقبلت عام 2010 قرابة 14.7 مليون زائر وهو أعلى رقم حققته سابقاً وبلغت حينها الإيرادات من القطاع السياحي حوالي 12.5 مليار دولار.

تمثل عائدات السياحة في مصر:

12% من الناتج المحلي الإجمالي

15% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية

تعد ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج

يسهم القطاع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

يقدر عدد العاملين فيه بحوالي 3 ملايين شخص ما يمثل نحو 10% من إجمالي قوة العمل