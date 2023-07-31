فادي طنّوس by فادي طنّوس

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13 مليار دولار إيرادات السياحة في تركيا خلال الربع الثاني من 2023

فادي طنّوس by فادي طنّوس
تركيا

قفزت الإيرادات السياحية في تركيا بنسبة 23.1% إلى 12.98 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بحسب بيانات معهد الإحصاء، ليواصل القطاع أداءه القوي.

وكانت الإيرادات قد ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4% عن العام السابق إلى مستوى غير مسبوق عند 46.28 مليار دولار، إذ تلاشت آثار الجائحة التي استمرت فترة طويلة ودفعت تداعيات حرب أوكرانيا عدد الوافدين الروس للزيادة.

وأظهرت بيانات لوزارة السياحة التركية، الاثنين، أن عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا ارتفع بنسبة 11.35% في حزيران/يونيو عن العام السابق.

وبلغ عدد الزوار 5.58 مليون مقارنة مع 5.02 مليون في حزيران/يونيو 2022 ونحو مليونين في الشهر نفسه من عام 2021 في ظل تأثير تدابير مكافحة كوفيد-19.

وتصدر الزوار من روسيا وألمانيا وبريطانيا قائمة الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا في حزيران/يونيو، بحسب البيانات.

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