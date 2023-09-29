إيدج الإماراتية تستحوذ على نصف شركة أسلحة برازيلية

استحوذت مجموعة إيدج الإماراتية، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، على حصة 50% في شركة “سييات” البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة التكنولوجية المتقدمة.

ويأتي الاستحواذ في أعقاب اتفاقية تعاون وقعتها الشركتان في ريو دي جانيرو في شهر أبريل من هذا العام، وهو جزء من اتفاقية تطوير مشترك لاحقة موقعة بين إيدج والبحرية البرازيلية لتكنولوجيا الصواريخ المتقدمة طويلة المدى المضادة للسفن، وذلك في إطار المشروع الإماراتي للصواريخ المضادة للسفن MANSUP، والذي تزوده شركة “سييات” بأنظمة التوجيه والملاحة والتحكم والقياس عن بعد.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج الإماراتية، بهذه المناسبة: “تلتزم إيدج بالتعاون مع جهات فاعلة ذات أهمية استراتيجية في البرازيل، من خلال الاستثمارات أو الشراكات، بهدف تطوير القدرات الدفاعية المتقدمة والتقنيات الأخرى ذات الصلة، وفي إطار خارطة التطوير الخاصة بنا في أمريكا اللاتينية، وخاصة في السوق البرازيلية”.

وتابعت: “بدأنا في تطوير وتصنيع الجيل التالي من الأسلحة والحلول الذكية عالية الأداء بأسعار تنافسية، ومن خلال التعاون مع سييات، نهدف إلى أن نصبح لاعبين مهمين في سوق الأنظمة الدفاعية عالية التقنية”، بحسب وكالة الأنباء وام.

وتتخصص شركة “سييات”، التي تأسست في عام 2015 ويقع مقرها في مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس، في مجال تكامل الأنظمة التكنولوجية المتقدمة، كما توفر حلولاً لمتطلبات قطاعي الدفاع والطيران.

من جهته قال روجيريو سلفادور، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي شركة “سييات”: “يشكّل هذا الاستثمار مصدر فخر لشركتنا الرائدة إقليميًا في مجال تكنولوجيا الصواريخ المتقدمة، حيث إن استثمار إيدج في خبراتنا وقدراتنا المعروفة هو بمثابة شهادة دامغة على الجودة العالية لمنتجاتنا وأنظمتنا”.

وتتضمن منتجات “سييات” أسلحة ذكية مثل الصواريخ والذخائر الموجهة ودمجها في الطائرات والسفن والدبابات والمركبات البرية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تتفوق أيضًا في تقنيات الرادارات وأجهزة الاستشعار وأنظمة إلكترونيات الطيران.