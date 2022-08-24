إيداع 868 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أغسطس بإجمالي 40 ملياراً

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 868 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر آب / أغسطس 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 868 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أغسطس 2022 بلغ نحو 40 مليار ريال.

وأضاف بن ماضي، أن تنويع برامج الدعم السكني ضمن حلول وخيارات أكثر؛ يأتي تأكيداً على حرص الصندوق العقاري لمواكبة مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية، عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، بما يُمكن المستفيدين من تمّلك المنزل الأول وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، يقدم 9 خيارات متنوعة منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعوم، و5 باقات للدعم السكني، من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعوم” وباقات الدعم السكني.

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