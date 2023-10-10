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إيداع 3.4 مليار ريال ل 10.7 مليون سعودي مسجل برنامج حساب المواطن

بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريالا لدفعة حساب المواطن لشهر أكتوبر، الذي تم إيداعه صباح اليوم في حسابات المستفيدين.

فريق التحرير by فريق التحرير

بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين من حساب المواطن بدفعة الـ17، 3.4 مليار ريال، والتي تم إيداعها في موعدها .

حيث كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 71 لشهر أكتوبر، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.


وأعلن برنامج حساب المواطن، من صباح اليوم الثلاثاء، بدء إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملاً الدعم الإضافي.


وأوضح أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال، لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر.

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ويبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريال، ويأتي تفصيل دفعة 71 من حساب المواطن حسب الآتي: ” 3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين، و 10.7 مليون مستفيد وتابع، و75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم”.



وأعلن حساب المواطن أمس الأول الأحد عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.


وقال إن ذلك يأتي بناءً على التوجيه الملكي باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به، بحسب “عاجل”.

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 وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن , فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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