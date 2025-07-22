فريق التحرير by فريق التحرير

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إيثيريوم تستعيد مستويات حيوية ونمو سولانا يتباطأ

تقرير يكشف أن الارتفاع القوي لعملة بيتكوين جاء مدفوعاً بزخم متصاعد في سوق المشتقات، في حين استعاد الإيثيريوم مستوى 3,000 دولار

فريق التحرير by فريق التحرير
بن تشو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Bybit

كشفت بايبت Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، عن عن أداء إيثيريوم في أحدث نسخة من تقرير تحليل بيانات مشتقات العملات الرقمية بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث Block Scholes. وأظهرت البيانات الأسبوعية أن الارتفاع القوي لعملة بيتكوين جاء مدفوعاً بزخم متصاعد في سوق المشتقات، في حين استعاد الإيثيريوم مستوى 3,000 دولار لأول مرة منذ فبراير 2025. كما قفزت الفائدة المفتوحة في عقود الفيوتشر الدائمة على منصة Bybit لتتجاوز 13 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى شهري لها، ومتجاوزة بكثير مستويات يونيو. ومن أبرز المعلومات الواردة في التقرير: • بيتكوين تستعيد الزخم: أظهرت عملة بيتكوين قوة ملحوظة الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بشكل حاد لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 123 ألف دولار، وهو ما عكس اتجاهها في سوق الخيارات. وقد غذّى هذا الصعود سوق مشتقات نشطة للغاية، اتسمت بمعدلات تمويل إيجابية مستمرة وانتعاش في عقود الخيارات الشرائية (Call Options).

كما خرجت التقلبات الضمنية لعقود بيتكوين قصيرة الأجل عن نطاقها السابق البالغ 25-35% لتصل إلى 41%، قبل أن تتراجع مع إقدام المتداولين على جني الأرباح، مما أدى إلى انخفاض سعر بيتكوين إلى 118 ألف دولار. • سولانا تتراجع خلف شبكات البلوك تشين الأخرى من المستوى الأول رغم الدعم المؤسسي القوي: تواصل سولانا تسجيل نمو صحي، لكنه جاء بأداء دون المتوقع مقارنةً بشبكات البلوك تشين الأخرى من المستوى الأول، حيث حققت عائداً أسبوعياً بنسبة 9% فقط، مقابل نمو بمعدل من خانتين لكل من سوي وإيثيريوم.

ويأتي هذا الأداء رغم مؤشرات إيجابية على تبنٍ مؤسسي متزايد، بما في ذلك عمليات شراء ودخول مؤسسات استثمارية إلى السوق. وقد شهد صندوقREX-Osprey SOL Staking ETF تدفقات نقدية مستمرة منذ إطلاقه في 2 يوليو، مع تسجيل يوم واحد فقط من التدفقات الخارجة. • إيثيريوم تواصل زخمها الناجح: استعادت ايثيريوم مستوى 3,000 دولار، وهو مؤشر نفسي بالغ الأهمية، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2025، حيث سجلت مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 20% لتصل إلى 3,150 دولاراً. وخلال الأسبوع الماضي، قفزت التقلبات الضمنية لعقود الخيارات قصيرة الأجل لعملة إيثيريوم من 54% إلى 71%. كما أظهرت أسواق المشتقات مؤشرات صعود واضحة، حيث مال الانحراف السعري (skew) بنسبة 5% لصالح عقود الشراء خارج نطاق التنفيذ (OTM Calls)، مع استمرار معدلات التمويل الإيجابية، وتداول العقود الآجلة بسعر أعلى من السوق الفوري، وهيمنة عقود الشراء المفتوحة على عقود البيع بأكثر من الضعف.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...