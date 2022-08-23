إياتا تتوقع تعافي قطاع الطيران في 2024

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” تراجع خسائر قطاع الطيران إلى 9.7 مليار دولار أمريكي هذا العام، بعد أن سجلت نحو 180 مليار دولار أمريكي في عامَي 2020- 2021، وأن يتعافى في 2024.

وتأتي توقعات الاتحاد مدعومة بتزايد الطلب على السفر إلى جانب إلغاء القيود المفروضة عليه في معظم المناطق.

وأعلن الاتحاد أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف فعاليات الندوة المالية العالمية لعام 2022، والتي تقام في الفترة بين 19- 22 أيلول/سبتمبر المقبل.

وجاء في سياق الدعوة أن التوقعات تشير إلى أن حركة الطيران ستعود إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 بحلول عام 2024، مع إمكانية تحقيق الأرباح خلال العام المقبل.

وتناقش الندوة إعداد تقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والتوجهات المالية المستدامة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وإدارة المخاطر المالية، والطريق نحو تجزئة قطاع الطيران والتركيز على العميل، والوفاء بالالتزامات وتسويتها في عالم زاخر بعروض وطلبات شركات الطيران، ومستقبل مدفوعات شركات الطيران والمدفوعات بصفتها عاملاً لتوليد القيمة، فهم الجيل الثاني من تدابير مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاستعداد لها.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “تتسم شركات الطيران بقدرٍ كبير من المرونة، وتمثل هذه الفترة الوقت المثالي بالنسبة إلى الشركات للاستفادة من الجهود الكبيرة وتدابير إعادة الهيكلة الصعبة التي مرَّت بها على مدى العامَين الماضيين لاغتنام الفرص بينما تتجاوز الأزمة، ويلعب التمويل دوراً محورياً في دعم التعافي المستمر للقطاع، بينما يُؤسس لبنية رأسمالية مستدامة كفيلة بدعم أجندتنا البيئية الطموحة”.