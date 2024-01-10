فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

إياتا: حركة السفر الدولي تقترب من مستويات 2019

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، تقرير أداء السفر الجوي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، الذي أظهر انتعاشاً على اساس سنوي بالمقارنة مع نفس الشهر في 2022

فريق التحرير by فريق التحرير
إياتا

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” اليوم الأربعاء في تقريره الصادر اليوم الأربعاء عن أداء السفر الجوي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أن الطلب على السفر اقترب كثيراً من مستويات قبل الجائحة لعام 2019.

وأظهر التقرير أن حركة السفر الدولي ارتفعت بنسبة 26.4% في تشرين الثاني/نومبر 2023 بالمقارنة مع نفس الشهر في 2022، مبيناً أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ سجلت أقوى النتائج على أساس سنوي (+63.8%).

واوضح أن إجمالي عدد الركاب الدوليين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وصل إلى 94.5% من مستويات الشهر ذاته لعام 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا“: “نحن نقترب أكثر من أي وقت مضى من تجاوز عام الذروة للسفر الجوي لعام 2019.. إن الرياح الاقتصادية المعاكسة لا تمنع الناس من السفر عبر السماء، ولا يزال السفر الدولي أقل بنسبة 5.5% من مستويات ما قبل الوباء، لكن هذه الفجوة تتقلص بسرعة”.

وقال التقرير إن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط شهدت نمواً بنسبة 18.6% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مقارنة مع ذات الشهر في 2022، وأن السعة ارتفعت بنسبة 19.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 0.2 % إلى 77.4%.

إياتا: انتعاش الطلب على الشحن

وفي سياق اخر، ارتفع الطلب على الشحن الجوي للشهر الرابع على التوالي، خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وأظهرت بيانات “إياتا” أن الطلب العالمي على الشحن الجوي ارتفع بنسبة 8.3% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وكشفت أن السعة المُقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر ارتفع بنسبة 13.7% في تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع الشهر ذاته في 2022.

وانخفض الطلب على الشحن الجوي بنسبة 2.5% بالمقارنة مع تشرين الثاني/نوفمبر 2019،بينما ارتفعت السعة بنسبة 4.1%.

وقال والش: “من المتوقع أن تكون نهاية العام مشجعة للشحن الجوي على الرغم من المخاوف الاقتصادية الكبيرة التي كانت موجودة طوال عام 2023 وما زالت تلوح في الأفق”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...