إياتا: حركة السفر الدولي تقترب من مستويات 2019

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” اليوم الأربعاء في تقريره الصادر اليوم الأربعاء عن أداء السفر الجوي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أن الطلب على السفر اقترب كثيراً من مستويات قبل الجائحة لعام 2019.

وأظهر التقرير أن حركة السفر الدولي ارتفعت بنسبة 26.4% في تشرين الثاني/نومبر 2023 بالمقارنة مع نفس الشهر في 2022، مبيناً أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ سجلت أقوى النتائج على أساس سنوي (+63.8%).

واوضح أن إجمالي عدد الركاب الدوليين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وصل إلى 94.5% من مستويات الشهر ذاته لعام 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا“: “نحن نقترب أكثر من أي وقت مضى من تجاوز عام الذروة للسفر الجوي لعام 2019.. إن الرياح الاقتصادية المعاكسة لا تمنع الناس من السفر عبر السماء، ولا يزال السفر الدولي أقل بنسبة 5.5% من مستويات ما قبل الوباء، لكن هذه الفجوة تتقلص بسرعة”.

وقال التقرير إن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط شهدت نمواً بنسبة 18.6% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مقارنة مع ذات الشهر في 2022، وأن السعة ارتفعت بنسبة 19.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 0.2 % إلى 77.4%.

إياتا: انتعاش الطلب على الشحن

وفي سياق اخر، ارتفع الطلب على الشحن الجوي للشهر الرابع على التوالي، خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وأظهرت بيانات “إياتا” أن الطلب العالمي على الشحن الجوي ارتفع بنسبة 8.3% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وكشفت أن السعة المُقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر ارتفع بنسبة 13.7% في تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع الشهر ذاته في 2022.

وانخفض الطلب على الشحن الجوي بنسبة 2.5% بالمقارنة مع تشرين الثاني/نوفمبر 2019،بينما ارتفعت السعة بنسبة 4.1%.

وقال والش: “من المتوقع أن تكون نهاية العام مشجعة للشحن الجوي على الرغم من المخاوف الاقتصادية الكبيرة التي كانت موجودة طوال عام 2023 وما زالت تلوح في الأفق”.