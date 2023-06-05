إياتا: أرباح شركات الطيران سترتفع إلى 9.8 مليار دولار في 2023

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أن تصل الأرباح المجمعة لشركات الطيران العالمية إلى 9.8 مليار دولار خلال العام الجاري، مضاعفاً بذلك تقديراته السابقة في كانون الأول/ديسمبر، حيث تؤدي زيادة حركة السفر في أميركا الشمالية وأوروبا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار التذاكر.

قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” في خطاب ألقاه خلال الاجتماع العام السنوي للمجموعة في إسطنبول: “لقد ولت سنوات الوباء، والحدود عادت مفتوحة كالمعتاد.. ومع ذلك، فإن الهوامش ضعيفة”.

تُقارن هذه التقديرات مع توقعات الأرباح البالغة 4.7 مليار دولار الصادرة في كانون الأول/ديسمبر.

وقال والش إنه بالنظر إلى تحقيق الصناعة إيرادات تبلغ 803 مليارات دولار خلال العام الجاري، إلا أن مستوى الربحية غير مستدام. وعلى سبيل المقارنة، في عام 2019، بلغ صافي الدخل 26.4 مليار دولار.

مع ذلك، توفر أسعار التذاكر المرتفعة في الفترة الراهنة انتعاشاً للظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها شركات الطيران عقب وقف حركة السفر بسبب تفشي وباء كورونا، وعندما اضطرت شركات الطيران إلى إيقاف أساطيلها، وتسريح الموظفين، وفي كثير من الحالات، طلب المساعدة والدعم الحكومي لضمان قدرتها على الاستمرار.