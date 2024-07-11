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إنكلترا تواجه إسبانيا في نهائي يورو 2024 بعد فوزها على هولندا 2-1

بفوز المنتخب الإنكليزي على هولندا 2-1 سيواجه اسبانيا على لقب بطولة يورو 2024 يوم الأحد 14 يوليو.

فريق التحرير by فريق التحرير

ستواجه إنكلترا منتخب إسبانيا على لقب بطولة أوروبا لكرة القدم بعد فوزها على هولندا بهدفين مقابل هدف. وسجل هاري كين قائد منتخب إنجلترا، ثاني أهداف المباراة في شباك هولندا، بمباراة نصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024). وكان تشافي سيمونز قد افتتح التسجيل لهولندا في الدقيقة 7، وتعادل هاري كين لإنجلترا في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ثم جاء هدف أولي واتكنز في الدقيقة القاتلة.

وسيواجه منتخب إسبانيا، المنتخب الإنكليزي على لقب بطولة يورو 2024 يوم الأحد 14 يوليو.

وأصبح هاري كين هداف إنجلترا التاريخي في بطولة أمم أوروبا، برصيد 7 أهداف بالتساوي مع آلان شيرار.

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