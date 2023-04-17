إنقاذ 16 شابا مصرياً محشورين بشاحنة مبردة في هنغاريا

أنقذت الشرطة الهنغارية 17 مهاجرا مصريا مع شاب ليبي كانوا مكدسين في شاحنو مبردة ومغلق دون تهوية مناسبة عندما أوقفت وهي تحمل لوحة ترخيص تركية بالقرب من الحدود الجنوبية بحسب رويترز.

وقالت الشرطة على موقعها على الإنترنت إن المهاجرين، وهم 16 من مصر وواحد من ليبيا، كانوا بحاجة إلى رعاية طبية فورية، مضيفة أن التحرك السريع بعد بلاغ من السلطات الرومانية أنقذ حياتهم. وذكرت الشرطة أنها أوقفت الشاحنة الخميس بالقرب من قرية كيشتيليك واستدعت سيارات إسعاف من أجل المهاجرين واحتجزت مهرّب البشر وهو تركي الجنسية.

وفي فبراير ، عُثر على 18 مهاجرا أفغانيا موتى في شاحنة متروكة في طريق خلفي بالقرب من العاصمة البلغارية صوفيا. ويقوم آلاف الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالرحلة البرية عبر البلقان إلى أوروبا. وأقامت المجر سياجا على حدودها الجنوبية مع صربيا، لكن المهاجرين لا يزالون يستخدمون الطريق الذي يعبر المجر إلى غرب أوروبا.

وشهد الربع الأول من هذا العام ضبط 54000 مهاجر غير قانوني حاول الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر طرق مختلفة لحدود الدول، مما يمثل زيادة بنسبة 26 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ، بحسب بيان وكالة أمن الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس الأسبوع الماضي.