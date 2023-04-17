سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

إنقاذ 16 شابا مصرياً محشورين بشاحنة مبردة في هنغاريا

سامر باطر by سامر باطر

أنقذت الشرطة الهنغارية 17 مهاجرا مصريا مع شاب ليبي كانوا مكدسين في شاحنو مبردة ومغلق دون تهوية مناسبة عندما أوقفت وهي تحمل لوحة ترخيص تركية بالقرب من الحدود الجنوبية بحسب رويترز.

وقالت الشرطة على موقعها على الإنترنت إن المهاجرين، وهم 16 من مصر وواحد من ليبيا، كانوا بحاجة إلى رعاية طبية فورية، مضيفة أن التحرك السريع بعد بلاغ من السلطات الرومانية أنقذ حياتهم. وذكرت الشرطة أنها أوقفت الشاحنة الخميس بالقرب من قرية كيشتيليك واستدعت سيارات إسعاف من أجل المهاجرين واحتجزت مهرّب البشر وهو تركي الجنسية.

وفي فبراير ، عُثر على 18 مهاجرا أفغانيا موتى في شاحنة متروكة في طريق خلفي بالقرب من العاصمة البلغارية صوفيا. ويقوم آلاف الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالرحلة البرية عبر البلقان إلى أوروبا. وأقامت المجر سياجا على حدودها الجنوبية مع صربيا، لكن المهاجرين لا يزالون يستخدمون الطريق الذي يعبر المجر إلى غرب أوروبا.

وشهد الربع الأول من هذا العام ضبط 54000 مهاجر غير قانوني حاول الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر طرق مختلفة لحدود الدول، مما يمثل زيادة بنسبة 26 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ، بحسب بيان وكالة أمن الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس الأسبوع الماضي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...