إنقاذ معتمر في الحرم النبوي توقف قلبه 10 دقائق

تمكن فريق الإنقاذ والتدخل السريع في منطقة ساحات الحرم النبوي بالمدينة المنورة يوم الأربعاء الماضي من إنقاذ حياة معتمر باكستاني توقف قلبه عن النبض لأكثر من 10 دقائق.

وقال التجمع الصحي بالمدينة المنورة، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، إن الفرق الطبية تلقت بلاغاً عاجلاً لمباشرة حالة لمريض سبعيني يعاني من فقدان للوعي بداخل ساحات الحرم النبوي حيث تم على الفور تقديم الخدمة الإسعافية وتشخيص الحالة بتوقف قلبي وتنفسي.

وأكد الفريق الطبي أنه تم البدء بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي CPR عند الساعة 11:20 صباحاً وفق البروتكول المتبع لهذه الحالات مع استخدام الصدمات الكهربائية، في محاولات لاستعادت النبض وضخ الأوكسجين نجحت ومن ثم جرى نقل المريض إلى مركز الصافية لإكمال الخطة العلاجية وإعطائه الأدوية اللازمة حتى استقرت الحالة وغادر المركز.