. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

إنقاذ معتمر في الحرم النبوي توقف قلبه 10 دقائق

المعتمر الباكستاني توقف قلبه عن النبض لأكثر من 10 دقائق

تمكن فريق الإنقاذ والتدخل السريع في منطقة ساحات الحرم النبوي بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة المعتمر

. .. by . ..
فرقة الإنقاذ والتدخل السريع أنعشت قلب المعتمر السبعيني إلى أن استقرت حالته

تمكن فريق الإنقاذ والتدخل السريع في منطقة ساحات الحرم النبوي بالمدينة المنورة يوم الأربعاء الماضي من إنقاذ حياة معتمر باكستاني توقف قلبه عن النبض لأكثر من 10 دقائق.

وقال التجمع الصحي بالمدينة المنورة، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، إن الفرق الطبية تلقت بلاغاً عاجلاً لمباشرة حالة لمريض سبعيني يعاني من فقدان للوعي بداخل ساحات الحرم النبوي حيث تم على الفور تقديم الخدمة الإسعافية وتشخيص الحالة بتوقف قلبي وتنفسي.

وأكد الفريق الطبي أنه تم البدء بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي CPR عند الساعة 11:20 صباحاً وفق البروتكول المتبع لهذه الحالات مع استخدام الصدمات الكهربائية، في محاولات لاستعادت النبض وضخ الأوكسجين نجحت ومن ثم جرى نقل المريض إلى مركز الصافية لإكمال الخطة العلاجية وإعطائه الأدوية اللازمة حتى استقرت الحالة وغادر المركز.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا