فادي طنّوس by فادي طنّوس

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198 ساعة تحت الأنقاض وخرجا حيين.. إنقاذ شقيقين في مركز الزلزال المدمر

فادي طنّوس by فادي طنّوس
زلزال

قالت وكالة الأناضول أنه تم انقاذ شقيقين من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مرور 198 ساعة على الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وكان مركزه الولاية نفسها.

واشارت الوكالة إلى أن فرق البحث والإنقاذ نجحت بإخراج الشقيقين محمد أنس ينينار (17 عاماً) وباقي ينينار (21 عاماً) من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في حي “ستوتشو أمام” بقضاء دولقدير أوغلو.

ونقل الشقيقان المصابان مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي 6 شباط/فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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