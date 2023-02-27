إنقاذ حياة طفلين في السعودية ابتلعا قطعاً مغناطيسية ومسماراً

تمكن فريق طبي متخصص لجراحة الأطفال في محافظة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية من إنقاذ حياة طفل واستخراج 7 قطع مغناطيسية في عملية جراحية دقيقة استغرقت 3 ساعات تكللت بالنجاح.

وقالت مديرية الشؤون الصحية في حفر الباطن أن الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال استقبلوا حالة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ويعاني من الآلام شديدة في البطن، وأجري على أثرها الفحوصات السريرية والإشعاعية السينية والمخبرية التي أكدت من تواجد أجسام معدنية داخل الأمعاء مما استوجب على الفور إدخال الطفل لغرفة العمليات وإجراء تدخل جراحي لاستخراج تلك الأجسام.

وقام الفريق الطبي بتدخل جراحي دقيق من خلال عمل ثقوب صغيرة في جدار البطن واستخراج 7 حبات مغناطيسية من مكونات اللعبة في الجهاز الهضمي نتج عنه أكثر من 3 ثقوب في جدار الأمعاء، وخياطة الثقوب المعوية، ثم نقل مباشرة إلى أقسام التنويم ومتابعة حالته من قبل الفرق التمريضية لحين استقرار الحالة ومغادرته من المستشفى.

ووجه الأطباء الأباء والأمهات عن أهمية مراقبة أطفالهم، وانتقاء الألعاب المناسبة لأعمارهم منعًا لحدوث مثل تلك المواقف.

منطقة تبوك

وتمكَّن فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة في منطقة تبوك من إنقاذ حياة طفل ابتلع مسماراً معدنياً تسبب له في انقطاع الهواء في الرئة اليمنى من خلال إجراء عملية جراحية استغرقت ساعتين تكللت بالنجاح .

وأكَّدت الصحة في تبوك أنَّ أطباء الطوارئ بمستشفى الملك خالد بتبوك استقبلوا حالة لطفل يعاني من آلام شديدة في الحلق ومجرى القصبة الهوائية، مما استدعى على الفور إجراء الفحص السريري والإشعاعي الذي أكَّد وجود جسم معدني في الحنجرة يبلغ عمره أكثر من أسبوع .

وأشار الفريق أنه تم عمل الإسعافات الأولية فور وصول الحالة التي تعاني من انقطاع الهواء في الرئة اليمنى وارتفاع شديد في درجة الحرارة وبداية التهاب للمنتصف وارتشاح بلوري على الرئة وبعد ظهور النتائج التي أكَّدت وجود الجسم المعدني استقر الرأي الطبي على إجراء تدخل جراحي عاجل من قبل متخصصي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وقسم التخدير وعمل منظار صلب للشعب الهوائية، وبمشاركة أطباء الأطفال والرعاية الفائقة للأطفال ليتم بحمد الله استخراج المسمار المعدني وهو في حالة صداء وعمل تنظيف للرئة بالكامل من الالتهاب والصدأ لتعود الرئة اليمنى للعمل بشكلها الطبيعي ومن ثم نقل الطفل لقسم التنويم لمتابعة حالته الصحية من قبل الطواقم التمريضية لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى .

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد أجرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية اكثر من 1031 عملية منها 381 عملية طارئة و 650 عملية روتينية.