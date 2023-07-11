إنفيكتوس تخطط لاستثمار مليار درهم في قطاع تجارة الأغذية الزراعية

أعلنت شركة إنفيكتوس للاستثمار عن خططها التوسعية في شمال وشرق أفريقيا، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والشراكات مع عدد من الكيانات المحلية الأساسية على مستوى المنطقة.

وسيطال التوسع الاستراتيجي، الذي تخطط له الشركة منذ مدة، عدة أسواق في القارة، ومن بينها: المغرب والجزائر وكينيا وتنزانيا والموزمبيق وغيرها.

ويتماشى قرار “إنفيكتوس” بتوسيع عملياتها وحضورها في أفريقيا مع استراتيجيتها الشاملة للاستثمار في ريادتها على مستوى قطاع تجارة الأغذية الزراعية والحبوب، بالإضافة إلى رغبتها بتنويع عملياتها لتشمل الخدمات اللوجستية ومعالجة الأغذية. وكانت الشركة قد وقعت في أكتوبر 2022 شراكة استراتيجية مع سفين فيدرز التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي لإطلاق مركز دولي جديد لشحن بضائع الصب الجافة. وقام الجانبان بتخصيص مبلغ 126 مليون دولار لهذا الاستثمار. وتتطلع الشركة لتعزيز مكانتها في العام 2023، عبر الاستثمار في قطاع معالجة الأغذية بأفريقيا لتعزيز عملياتها التجارية والوصول إلى عدد أكبر من المستهلكين في المنطقة.

وقال أمير داوود عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيكتوس للاستثمار: “سنتمكن بفضل شراكاتنا وعمليات الاستحواذ المخططة من التوسع عبر سلسلة القيمة، بحيث تشمل عملياتنا مجموعة من السلع الاستهلاكية، مثل خلطات الدقيق والمعكرونة والنودلز والدواجن والأعلاف الحيوانية وغيرها من المنتجات المعدة للاستهلاك. ويؤدي تنامي ملامح العولمة، إلى تعزيز الحاجة لمواصلة التعاون وتوفير الغذاء لضمان سلامة وأمن الدول والمجتمعات. ونطمح في هذا الإطار للعمل على تنويع منتجاتنا وأسواقنا، وقد قمنا في كل سوق من هذه الأسواق باختيار الجهات الرائدة والتي تمتلك القدرة على دعم جهودنا الرامية للارتقاء بمستوى عروضنا وضمان استمرارية النمو. وتسلط رؤيتنا الاستثمارية الضوء على مدى التزامنا بتوفير أفضل المنتجات والخدمات لشعوب أفريقيا والعالم.”

وكانت إنفيكتوس قد أعلنت مؤخراً تصدير ما يزيد عن مليون طن متري من السلع الزراعية إلى مصر خلال العام 2023.