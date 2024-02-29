إنفيديا ستواجه منتجات ذكاء اصطناعي منافسة من شركة جيلي الصينية

تنوي إيكاركس Ecarx وهي شركة صينية تابعة لشركة السيارات جيلي الإعلان قريبا عن منتجات تنافس ما تقدمه إنفيديا مع ما تقدمه الشركة الصينية من أنظمة البرمجيات والرقائق الإلكترونية لقمرة قيادة السيارة الرقمية التي توفر كافة المعلومات حول أداء السيارة والطريق ومساعدة السائق.

وكانت إيكاركس قد تأسست عام 2017، من قبل مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة السيارات الصينية جيلي، إريك لي، ونقلت تقارير صحفية تصريح زيو شن، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إيكاركس أن إنفيديا تتمتع حاليًا بميزة عندما يتعلق الأمر بأنظمة القيادة الذاتية القائمة على الذكاء الاصطناعي، لكن إيكاركس تستهدف السوق الشامل وهي على وشك الإعلان عن منتجات تتنافس مباشرة مع منتجات إنفيديا.

زيو شن، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إيكاركس

وقال شين إن إيكاركس تخطط للاستفادة من البيع للشركات الصينية المحلية التي تحتاج إلى الشراء من الشركات المحلية لأسباب جيوسياسية، كما توقع أن تكون السوق الخارجية بمثابة عمل متنامي للشركة أيضًا، وسيوفر لها ميزة على المنافسين الصينيين مثل هواوي.