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إنفيديا تطلق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة بقدرات خارقة

قفز سهم إنفيديا 240% على مدار الـ12 شهراً الماضية؛ ما يجعلها ثالث أكبر شركة قيمة سوقية في سوق الأسهم الأميركية خلف مايكروسوفت و أبل.

فريق التحرير by فريق التحرير
إنفيديا تطلق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة بقدرات خارقة

كشفت شركة إنفيديا، الرائدة في مجال معالجة الرسوميات والذكاء الاصطناعي، عن شريحة ذكاء اصطناعي جديدة “Blackwell B200” خلال مؤتمرها السنوي للمطورين.

تمتاز الشريحة الجديدة بقدراتها الفائقة، حيث تحتوي على 208 مليار ترانزستور، أي أكثر من ضعف عدد الترانزستورات الموجودة في الشريحة السابقة للشركة. كما تتميز بقدرتها على الوصول إلى الذاكرة المتصلة بالشريحة في نفس الوقت تقريبا، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية بشكل كبير.

وتتوقع إنفيديا أن تستقطب الشريحة الجديدة عملاء كبار مثل أمازون دوت كوم، غوغل، ميتا بلاتفورمز، مايكروسوفت، أوبن إيه.آي، أوراكل، وتسلا.

وإضافة إلى شريحة “B200″، أعلنت إنفيديا أيضًا عن شراكات مع شركات برمجيات التصميم أنسيس وكادينس وسينوبسيس.

وتسعى إنفيديا إلى توسيع أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الانتقال من بيع الرقائق الفردية إلى بيع الأنظمة الشاملة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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