فادي طنّوس by فادي طنّوس

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بعد هتافات عنصرية ضد فلاهوفيتش.. إنفانتينو يدعو لتطبيق عقوبات صارمة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
فلاهوفيتش إنفانتينو

أدان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإساءات العنصرية التي تعرّض لها الصربي الدولي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس خلال المباراة أمام أتلانتا يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال إنفانتينو عبر حسابه في “إنستغرام” إن ما حدث ليس مقبولا على الإطلاق وأكد أنها ليست حادثة فردية.

وقال رئيس الفيفا: أناشد السلطات المعنية بضمان تطبيق عقوبات صارمة في التعامل مع هذه الحوادث كي يكون ذلك بمثابة رادع قوي.

وكان فلاهوفيتش قد حصل على إنذار في الثواني الأخيرة من المباراة بعد أن أضاف الهدف الثاني ليوفنتوس، في المباراة التي انتهت بالفوز 2-0، حيث رد على الهتافات العنصرية التي وجهت له من المدرجات خلال احتفاله بالهدف.

وقال إنفانتينو: أدعم أنا والفيفا دوشان فلاهوفيتش، مثلما نفعل مع أي لاعب آخر أو مدرب أو حكم أو مشجع أو أي مشارك في مباراة كرة قدم يتعرض للعنصرية أو أي من أشكال التمييز.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموسم شهد تكرر الإساءات العنصرية ومعاداة السامية خلال مباريات الدوري الإيطالي.

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