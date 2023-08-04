القاهرة وأنقرة يبحثان إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر

أعلنت الحكومة المصرية أن القاهرة وأنقرة بحثا حديثاً إمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.

وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان مساء أمس الخميس اطلع عليه أريبيان بزنس، إن الجانبين اقترحا توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تتناول موضوعات التعاون الصناعي ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفني والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والاستثمار الصناعي والتصنيع الزراعي.

وبحث الطرفان تبادل الخبرات والتكنولوجيات في بعض الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها مثل صناعة السيارات وصناعاتها المغذية، ووضع خطة مشتركة حتى يونيو/حزيران 2024 للفرص والقطاعات والمجالات ذات الأولوية للتعاون المشترك خاصة في قطاعات الأثاث والسجاد والصناعات الكيماوية.

وتمتلك تركيا 354 منطقة صناعية وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التركي 27 بالمئة وبقيمة 240 مليار دولار.

وجاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير إلى تركيا التقى خلالها بنظيره التركي محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين اللذين شهدا قطيعة سياسية مدة 10 سنوات.

وتأتي الزيارة بعدما أعلن البلدان مطلع يوليو/تموز الماضي رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بعد سنوات من الخلاف.