فريق التحرير by فريق التحرير

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إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد

اطلاق مدينة الذهب لتطوير قطاع متكامل للتصنيع والتدريب على الصياغة والأسواق

فريق التحرير by فريق التحرير

وافق المجلس الوزاري للاقتصاد على مقترح وزارة التجارة العراقية لإنشاء مدينة الذهب العالمية ضمن المدينة الاقتصادية المتكاملة في بغداد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الذهب والمجوهرات داخل العراق وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد. وأكد وزير التجارة الدكتور أثير داود الغريري، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الصناعات الوطنية، مشيراً إلى أن المدينة ستضم منظومة متكاملة تشمل وحدات صناعية متخصصة، ومراكز تدريب متطورة لصياغة الذهب وفق المعايير العالمية، فضلاً عن أسواق وبورصة متقدمة للذهب والمجوهرات بحسب بيان وزارة التجارة العراقية. من جانبه، أوضح مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية، رياض فاخر الهاشمي، أن المشروع يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المدينة ستقام ضمن المدينة الاقتصادية المتكاملة في بغداد، وبما يسهم في تحويل العاصمة إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب. وأضاف أن الوزارة باشرت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لاستكمال المتطلبات الخاصة بتخصيص الأرض وإصدار الإجازات الاستثمارية تمهيداً للبدء بتنفيذ المشروع. ويجري حاليا الإعداد الفني والإداري لإطلاق التنفيذ، مع التأكيد الرسمي أن “مدينة الذهب” خطوة استراتيجية غير مسبوقة في الريادة الصناعية العراقية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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