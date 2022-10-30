إنشاء فايينا ذا ريد سي، منتجع جديد في وجهة البحر الأحمر الاستثنائية

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عن إنشاء منتجع جديد في وجهتها السياحية تحت مسمى “Faena The Red Sea” بالشراكة مع إحدى العلامات التجارية في قطاع الضيافة والفندقة؛ وذلك لخلق تجارب سياحية شاملة ترتكز على التجارب الثقافية، التي تدمج المرافِق والفنادق بالفنون والمساحات الثقافية، حيث يقع المنتجع على ساحل البحر الأحمر، ومن المقرر إطلاقه في 2024.

ويقع منتجع Faena The Red Sea في الجزء الجنوبي من الجزيرة الرئيسة في وجهة البحر الأحمر “شٌورى”، وهي الجزيرة التي أُعلِن عن مفهومها التصميمي “كورال بلوم” المستوحى من طبيعة أكثر الشعب المرجانية ازدهارًا في العالم.



وأولت شركة “Faena” اهتمامها بإشراك الفنانين المبدعين والعقول الموهوبة في فرصة تطوير الجوانب الجمالية في هذه التحفة الفنية، حيث ستصمم شركة التصميم البريطانية العالمية “فوستر وشركاه” المنتجع، في حين تولى فريق التصميم في باريس “Jouin Manku” تقديم التصميم الداخلي له.

ويتميز منتجع Faena The Red Sea بتوفيره أكثر الوحدات الفندقية اتساعًا في جزيرة “شُورى”، ليضم كل جناح فندقي وجميع الفلل التابعة له البالغ عددها 150 فيلا بمسبح خاص وإطلالات على مياه البحر، وصُمِّم الجناح التنفيذي الذي تبلغ مساحته 84 مترًا مربعًا ليمنح الخصوصية المطلقة للزوار. ويتميز منتجع Faena The Red Sea بتصميم 7 من الفلل الـ150، بما في ذلك 6 فلل رئيسة بمسبح من ثلاث غرف نوم وفيلا ملكية من أربع غرف نوم مع مسبح.

وستمثل قاعة The Living Room قلب المنتجع النابض بالتجارب السياحية فائقة الفخامة، عبر العروض الترفيهية المباشرة التي سيقدمها نخبة من أشهر الفنانين العالميين وأكثرهم ابتكارًا، فضلًا عن التجارب المستقاة من الثقافة والفنون، وهو ما تنفرد به شركة “Faena” في قائمة التجارب السياحية المختلفة التي تسعى لإبهار الزوار كل مرة يقصدون وجهاتها المرموقة.



وعلق الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية جون باغانو الإعلان قائلاً: “إننا سعداء للترحيب بشركة “Faena” (إحدى أشهر العلامات التجارية المرموقة في قطاع الضيافة والفندقة) ضمن قائمة مشغلي منتجعات وجهة البحر الأحمر”.

We’re excited to be collaborating with #FAENA to operate one of our exquisite resorts @VISITREDSEA on the southern side of our hub island, Shura, offering 150 keys and a unique blend of experiential hospitality, interdisciplinary art and culture. pic.twitter.com/8QTMHQNBds — Red Sea Global (@RedSeaGlobal) October 30, 2022