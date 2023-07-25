مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية: إنشاء مركز دولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

مقره الرياض ويتمتع بالشخصية الاعتبارية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

قررت السعودية إنشاء مركزاً دولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والذي سيكون مقره بالعاصمة الرياض ويتمتع باستقلال مالي و إداري.

حيث رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة.

ووافق المجلس على إنشاء مركز باسم “المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يكون مقره في مدينة (الرياض)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، نقلاً عن “وكالة الأنباء السعودية”.

وكانت السعودية بحسب تقرير لـ”العربية” قد حصلت على المركز الأول عالميا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن تورتويس انتليجينس “Tortoise Intelligence” الذي يقيس أكثر من 60 دولة في العالم، فيما حلت ألمانيا ثانيًا والصين ثالثًا في هذا المؤشر.

واهتمت السعودية بالذكاء الاصطناعي منذ وقت مبكر حينما صدر أمر ملكي عام 1440هـ بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” لتكون المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل.

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