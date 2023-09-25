إنريكي يتحدث عن خطورة إصابة مبابي

أثلج الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان قلوب مشجعي النادي بعدما أعلن أن إصابة نجم الفريق كيليان مبابي ليست خطيرة.

وكان نجم فرنسا والنادي الباريسي تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر، بعد نصف ساعة من بداية مباراة الكلاسيكو مع مرسيليا يوم الأحد والتي انتهت بفوز زملاء مبابي 4-0 ضمن المرحلة السادسة من الدوري المحلي.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة إن الإصابة ليست خطيرة ولا تدعو إلى القلق، “أحس ببعض الألم وكان من الصعب عليه مواصلة اللعب”.

وأضاف: “لقد تعرض مبابي لكدمة، وخرج من الملعب، ليغير الضمادة الطبية ليكون قادرا على الاستمرار. وعندما يكون اللاعب غير جاهز بنسبة 100%، ومعرّض لتفاقم الإصابة، فإن استبداله هو القرار الأصح”.

وأوضح أن مبابي سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات خلال فترة قريبة، دون الإشارة إلى الفترة التي سيغيب فيها عن الملاعب.

ويخوض باريس سان جيرمان في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل مباراته الثانية في دوري أبطال أوروبا حيث يحل ضيفا على نيوكاسل الإنكليزي.

وكان فريق العاصمة الفرنسية افتتح مشاركته الأوروبية بفوز هام على بروسيا دورتموند الألماني بثنائية نظيفة تقاسمها مبابي والمغربي أشرف حكيمي.