إنذار للسياح، من تركيا واليونان وإيطاليا وحتى إسبانيا، من الحرائق وموجة شارون الحارة

ضربت عاصفة “شارون” الحارة مناطق أوروبية التي تعيش منذ أيام على وقع طقس حار وأصدرت الخارجية البريطانية تحذيرات للسياح البريطانيين في أوروبا بضرورة مواكبة الأخبار وإخلاء مناطق تواجدهم لتجنب مخاطر الحرائق، وتشهد إسبانيا واليونان ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة منذ عدة أيام بحب فرانس برس.

ونقلت رويترز أن أجبر آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم مع اندلاع حرائق الغابات في لا بالما الاسبانية وتركيا وسط موجة الحر الشديدة في أوروبا التي قد تشهد درجات حرارة قياسية هذا الأسبوع.

كان رجال الإطفاء يحاولون احتواء حريق غابات في جزيرة لا بالما الإسبانية وأجبروا على إجلاء ما لا يقل عن 4000 شخص ، بينما شوهد الدخان يتصاعد مع اندلاع حريق في غابة كاناكالي في شمال غرب تركيا. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لعاصفة حرارية جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في أجزاء من إيطاليا واليونان في الأيام المقبلة.

في أكبر موجة حرارة في التاريخ

https://www.nature.com/articles/s41893-023-01155-z/tables/1