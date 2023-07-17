سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

إنذار للسياح، من تركيا واليونان وإيطاليا وحتى إسبانيا، من الحرائق وموجة شارون الحارة

سامر باطر by سامر باطر

ضربت عاصفة “شارون” الحارة مناطق أوروبية التي تعيش منذ أيام على وقع طقس حار وأصدرت الخارجية البريطانية تحذيرات للسياح البريطانيين في أوروبا بضرورة مواكبة الأخبار وإخلاء مناطق تواجدهم لتجنب مخاطر الحرائق، وتشهد إسبانيا واليونان ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة منذ عدة أيام بحب فرانس برس.

ونقلت رويترز أن أجبر آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم مع اندلاع حرائق الغابات في لا بالما الاسبانية وتركيا وسط موجة الحر الشديدة في أوروبا التي قد تشهد درجات حرارة قياسية هذا الأسبوع.

كان رجال الإطفاء يحاولون احتواء حريق غابات في جزيرة لا بالما الإسبانية وأجبروا على إجلاء ما لا يقل عن 4000 شخص ، بينما شوهد الدخان يتصاعد مع اندلاع حريق في غابة كاناكالي في شمال غرب تركيا. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لعاصفة حرارية جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في أجزاء من إيطاليا واليونان في الأيام المقبلة.

في أكبر موجة حرارة في التاريخ

https://www.nature.com/articles/s41893-023-01155-z/tables/1

تحذيرات من موجة حارة مميتة في أوروبا
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...