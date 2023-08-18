

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار ابتداءً من الأحد المقبل وحتى الخميس على معظم مناطق المملكة.





وأوضح أن الأمطار ستكون غزيرة إلى متوسطة على عسير والباحة ومكة المكرمة ونجران وجازان من الأحد إلى الخميس، كما يصاحبها تساقط للبرد وجريان السيول، مبيناً أن المدينة المنورة ستكون حالتها مطرية حتى الأربعاء.





وأضاف أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على الرياض والقصيم يوم الأحد، وخفيفة على تبوك يومي الاثنين والثلاثاء، كما تشمل أيضاً جدة وخليص ورابغ وينبع، مؤكداً تأثر هذه المدن برياح مثيرة للأتربة والغبار.



كما أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر على منطقة عسير بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة، ومنطقة المدينة المنورة لتساقط البرد وجريان السيول.

وتوقع المركز أن تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة اليوم، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.