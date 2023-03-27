إلغاء حفل سحب قرعة مونديال تحت 20 عاما في إندونيسيا بسبب إسرائيل

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اجراء حفل قرعة كأس العالم دون الـ 20 عاماً الذي كان مقرّراً يوم الجمعة المقبل في إندونيسيا، وذلك على اثر دعوة حاكم مقاطعة بالي لاستبعاد إسرائيل من البطولة.

ومن المقرر اقامة مونديال الشباب في إندونيسيا بين 20 أيار/مايو و11 حزيران/يونيو 2023 في ست مدن بمشاركة 24 منتخباً من بينها إسرائيل.

ولم يذكر الفيفا في بيانه أسباب إلغاء الحفل كما لم يحدد موعدا جديدا لتوزيع المنتخبات على مجموعاتها، وفق ما أعلن الاتحاد الإندونيسي للعبة.

وبحسب مسؤولين، فإن العامل المحتمل لإلغاء القرعة كان دعوة حاكم بالي وايان كوستر استبعاد اسرائيل، بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين، وذلك في رسالة وجهها إلى وزارة الشباب والرياضة الشهر الماضي.

وقال عضو الاتحاد الإندونيسي أريا سينولينغا في مؤتمر صحافي عقد بجاكرتا “لقد ألغيت القرعة. يمكننا تفهم ذلك بسبب الرفض من قبل حاكم بالي”.

وتابع “إسرائيل مشاركة ولا يمكن إجراء القرعة من دون جميع المشاركين”.

هذا، ولم يردّ الاتحاد الدولي على طلب للتعليق.

ومن المقرر أن تشارك إسرائيل بعد تأهلها للمرة الأولى إلى النهائيات، فيما تعهّدت جاكرتا بحماية مشاركتها.

كما أمل المنظمون في أن تكون استضافة مباريات إسرائيل في جزيرة بالي ذات الأغلبية الهندوسية حلا مناسبا، بيد أن معارضة كوستر ألقت بالمزيد من الشكوك.

وفي مسيرة، احتج حوالي مئة متظاهر من المحافظين المسلمين في العاصمة جاكرتا الشهر الحالي احتجاجا على مشاركة إسرائيل.

ويخشى مسؤولون في الاتحاد الإندونيسي في جاكرتا خسارة حق استضافة أولى بطولة كبرى، وعزل البلاد كرويا من خلال التعرض لعقوبات من الاتحاد الدولي في حال إخفاقهم في إيجاد حلّ للمسألة.

وشهدت إندونيسيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي واحدة من أسوأ كوارث الملاعب في تاريخ كرة القدم بعد وفاة 135 شخصا في حادثة تدافع في مدينة مالانغ شرق جاوة، بينهم أكثر من 40 طفلاً.

ويذكر أنه لا توجد علاقة دبلوماسية رسمية بين إندونيسيا وإسرائيل، وأثار دعم القضية الفلسطينية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة توترات بشأن استضافتها منتخب إسرائيل.