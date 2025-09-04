إندكس يجمع أبرز موردين التصميم الداخلي العالميين بالمواهب في السعودية

يستضيف معرض إندكس السعودية 2025، في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، حدثًا استثنائيًا يجمع أبرز الخبراء والموردين في مجالات التصميم الداخلي والأثاث. المعرض، الذي يُقام بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة فنون العمارة والتصميم، يعد منصة محورية لتبادل الابتكارات وعرض أحدث الصيحات، ويهدف إلى دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز المواهب المحلية والممارسات المستدامة. تشارك في المعرض أكثر من 400 جهة عارضة من مختلف دول العالم، بما في ذلك أجنحة دولية من فرنسا، وإيطاليا، والبرتغال، وغيرها، إلى جانب شركات رائدة إقليميًا مثل مصدر والقثمي وأبيات. ويستعرض العارضون تصاميم مبتكرة ضمن ثمانية قطاعات متنوعة، تشمل الأثاث، والديكور، والمطابخ، والأرضيات، وغيرها. لتحسين تجربة الزوار، يقدم المعرض جولات موجهة بإشراف خبراء، مثل مسار “صُنع في السعودية” الذي يسلط الضوء على المنتجات المحلية، ومسار “الاستدامة” الذي يركز على الحلول الصديقة للبيئة. كما تشمل الجولات مسارات لـ”الشراء الذكي” و”الاختيار المخصص” و”رواد التصميم” و”الإضاءة”. من أبرز الفعاليات المصاحبة، فعالية “إندكس ديزاين توكس” التي تستقطب أكثر من 80 خبيرًا لمناقشة مواضيع هامة مثل أثر الهوية الثقافية في التصميم السعودي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإبداع، ودور المشاريع السعودية الضخمة في تشكيل مستقبل القطاع. يشارك في النقاشات خبراء من مشاريع كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034. وبهدف دعم المواهب الشابة، تُقام مسابقة “نجوم المستقبل للتصميم” بالتعاون مع منصة آركي نت. تتيح المسابقة لطلاب التصميم الداخلي عرض مشاريعهم أمام لجنة تحكيم من خبراء القطاع، مع منح الفائزين فرص تدريب عملي في أبرز وكالات التصميم.

يؤكد مدير المعرض، إيفان شيف، أن إندكس السعودية هو ملتقى للمبتكرين العالميين والمواهب المحلية، ويدفع عجلة تطور فنون التصميم الداخلي في المملكة، بينما تشير الخبيرة إسراء ليمنز إلى أن المعرض سيسهم في دمج الخبرات العالمية مع المواهب المحلية لضمان نمو مستدام يرتكز على الهوية السعودية.

