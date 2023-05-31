أصدرت المؤسسة العامة للبترول في الإمارات جدول اسعار الوقود لشهر حزيران / يونيو المقبل وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الدولة، وانخفضت أسعار البنزين بمقدار 21 فلساً، بينما تم تخفيض الديزل بمقدار 23 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مايو 2023.
يونيو
أسعار الوقود لشهر يونيو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
ديزل: 2.68 درهم
بنزين إي بلس: 2.76 درهم
بنزين ممتاز 98: 2.95 درهم
خصوصي 95: 2.84 درهم
مايو
أسعار الوقود لشهر مايو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- ديزل: 2.91 درهم
- بنزين إي بلس: 2.97 درهم
- بنزين ممتاز 98: 3.16 درهم
- خصوصي 95 : 3.05 درهم
أبريل
أسعار الوقود لشهر أبريل 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- بنزين سوبر 98: 3.01 درهم
- بنزين 91 إي بلس: 2.82 درهم
- ديزل: 3.03 درهم
مارس
أسعار الوقود لشهر مارس 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- بنزين سوبر 98 : 3.09 درهم
- خصوصي : 2.97 درهم
- بنزين 91 إي بلس : 2.90 درهم
- ديزل : 3.14 درهم
فبراير
أسعار الوقود لشهر فبراير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الامارات:
- ديزل: 3.38 دراهم/لتر
- ممتاز: 3.05 دراهم/لتر
- إي-بلس: 2.86 درهم/لتر
- خصوصي:2.93 درهم/لتر
يناير
أسعار الوقود لشهر يناير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- ديزل : 3.29 درهم
- إي بلس 91 : 2.59 درهم
- ممتاز 98 : 2.78 درهم
- خصوصي 95 : 2.67 درهم