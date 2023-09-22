“إنتل” تغرم بـ 400 مليون دولار

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة جديدة على شركة “إنتل” بقيمة 376.36 مليون يورو (400 مليون دولار)، بعد أن ألغت محكمة بالاتحاد الأوروبي عقوبة قياسية بلغت قيمتها 1.06 مليار يورو ضد شركة تصنيع الرقائق، وفقا لـ بلومبرغ.

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها أعادت فرض الغرامة الأصغر من حيث القيمة بسبب “إساءة استخدام المركز المهيمن في سوق رقائق الكمبيوتر التي تسمى (وحدات المعالجة المركزية x86)”، بعد أن اكتشفت أن مصنعة الرقائق “شاركت في سلسلة من الممارسات التي تمنع المنافسة وتهدف إلى استبعاد المنافسين من السوق ذات، في انتهاكٍ لقواعد مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي”.

ومن جهتها، أشارت “إنتل” بالفعل في وقت سابق من العام الحالي إلى أن اللجنة “أعادت فتح إجراءاتها الإدارية لتحديد غرامة ضد (إنتل) بناءً على” السلوك المسيء المزعوم الذي تم إثباته مسبقاً.

بدت الشركة وكأنها حققت نصراً تاريخياً في حكم صدر عام 2022 أدى إلى قلب إحدى أهم قضايا مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. إذ قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن المنظمين ارتكبوا أخطاء كبيرة في قرارهم لعام 2009 بشأن الحسومات غير القانونية المزعومة التي قدمتها “إنتل” لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر للضغط على منافستها شركة “أدفانسد مايكرو ديفايسز” (Advanced Micro Devices).

وقالت المفوضية في بيانها، اليوم الجمعة، إن محكمة الاتحاد الأوروبي “أكدت أن القيود الصريحة التي فرضتها (إنتل) تصل إلى حد إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق بموجب قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي”، ولهذا السبب اعتمدت اللجنة الآن “قراراً جديداً بفرض غرامة على (إنتل) فقط بسبب القيود الواضحة”.