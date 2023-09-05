إنتر يمدد عقد إنزاغي حتى 2025

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، عن تمديد عقد المدرب سيموني إنزاغي حتى عام 2025، بحسب وكالة “رويترز“.

وبدأ المدرب البالغ عمره “47 عاما” مسيرته التدريبية مع لاتسيو قبل الانتقال إلى إنتر في 2021. وكان إنزاغي يرتبط بعقد مع إنتر حتى نهاية الموسم الجاري.

وقاد المدرب فريقه إنتر للفوز بكأس إيطاليا في موسمي 2021-2022 و2022-2023 وبكأس السوبر الإيطالية في 2021 و2022، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي 0-1.

وقال النادي الإيطالي في بيان: يسعد إنتر ميلان الإعلان عن تمديد عقد المدرب سيموني إنزاغي. شكرا على الاتفاق الجديد وسيستمر المدرب في قيادة الفريق حتى 2025.

ويتصدر إنتر ميلان الدوري الإيطالي راهناً برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات فاز بها جميعها متفوقاً على جاره وغريمه التقليدي ميلان بفارق الأهداف.