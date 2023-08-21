فادي طنّوس by فادي طنّوس

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إنتر يتفق مع بايرن ميونيخ على ضم بافار

فادي طنّوس by فادي طنّوس
بافار

توصّل فريق إنتر الإيطالي وصيف بطل دوري أبطال أوروبا إلى اتفاق مع بايرن ميونخ الألماني لانتقال مدافع الأخير الدولي الفرنسي بنجامين بافار إلى صفوفه، حسب ما أكد المدير العام للنادي جوزيبي ماروتا.

وقال ماروتا (66 عاماً) لاذاعة “سيري أ”: لن يكون هناك إعلان يوم الاثنين لكن كل شيء على ما يرام. يجب أن يكون اللاعب الذي نبحث عنه قويا وله خبرة وهالة، وبافارد يفي بجميع الشروط.

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وتابع: لقد وضعنا معايير عالية جدا من حيث الانتقالات، نحن طموحون ، نريد لاعبين أقوياء، مزيجاً من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة.

وكان بافارد الذي ينتهي عقده مع بايرن في صيف 2024، أعلن منذ أسابيع عدة عن رغبته بالبحث عن تحد جديد بعدما أمضى 7 أعوام في ألمانيا، بداية مع شتوتغارت (2016-2019) وثم لمدة 4 أعوام مع بايرن الذي احرز معه لقب “بوندسليغا” 4 مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2020.

وسينفق إنتر من أجل التعاقد مع بطل العالم 2018 ووصيف مونديال قطر 2022، بحسب وسائل اعلام إيطالية 30 مليون يورو، مع إمكانية أن يصل المبلغ إلى 35 مليوناً حسب النتائج.

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