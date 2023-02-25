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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تطلق إنترنت عالي السرعة في 21 ألف قرية

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق خدمة الإنترنت عالي السرعة امتدادًا لمبادرة خدمة التجوال المحلي والتي تغطي 21 ألف قرية وهجرة بمختلف مناطق السعودية

إطلاق الإنترنت عالي السرعة ضمن خدمة التجوال المحلي سيمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي

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إطلاق الإنترنت عالي السرعة في آلاف القرى السعودية

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية عن إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة امتداداً لمبادرة خدمة التجوال المحلي، والتي تغطي 21 ألف قرية وهجرة بمختلف مناطق المملكة لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لأكثر من خمسة ملايين نسمة.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح للمستخدمين الاستفادة من شبكة الاتصالات التي تغطي المنطقة بغض النظر عن مقدم الخدمة، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة.

وأكدت أن إطلاق الإنترنت عالي السرعة ضمن خدمة التجوال المحلي سيمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل جميع الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت عالي السرعة، والرسائل النصية القصيرة.

وأضافت إن مبادرة التجوال المحلي حققت منجزات متعددة حيث بلغ متوسط عدد الرسائل النصية اليومي أكثر من 25 ألف رسالة، وتجاوز متوسط عدد المكالمات الصوتية اليومي 340 ألف مكالمة، فيما بلغ متوسط حجم استهلاك البيانات اليومي 7 تيرا بايت، وبلغ متوسط عدد المتجولين يوميا أكثر من 236 ألف متجول بين الشبكات المحلية.

وكانت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أطلقت، في ديسمبر/كانون الأول 2021، المرحلة السادسة والأخيرة في مشروع التجوال المحلي بمختلف مناطق المملكة؛ وذلك عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية (STC) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين).

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