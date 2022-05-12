إنتاج العراق من النفط في أبريل يتجاوز حصته بموجب اتفاق أوبك بلاس

(رويترز) – أظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء أن العراق أنتج 4.43 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أبريل نيسان، بزيادة 282 ألف برميل يوميا مقارنة مع مارس آذار.

ووفقا للبيانات، كان إنتاج العراق في أبريل نيسان أعلى بواقع 16 ألف برميل يوميا عن حصته بموجب اتفاق أوبك+ لذلك الشهر. وتظهر الأرقام الحكومية أن آخر مرة أنتج فيها العراق أكثر من حصته من إنتاج أوبك+ كانت في نوفمبر تشرين الثاني 2021. وتأثر إنتاج العراق في مارس آذار بتعطيلات في حقول بالجنوب، مما خفض إنتاجه بواقع 222 ألف برميل يوميا دون حصة أوبك+ لذلك الشهر.

ومثل العديد من أعضاء أوبك الآخرين، يواجه العراق صعوبة لضخ المزيد من النفط في وقت تعاني فيه الإمدادات العالمية من شح بالفعل وارتفاع الأسعار. ويعود نحو نصف النقص في إمدادات النفط المزمعة من قبل أوبك وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، إلى نيجيريا وأنجولا، بسبب عدة عوامل من بينها خروج شركات نفط غربية كبرى من مشاريع أفريقية.