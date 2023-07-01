إنتاج أوبك يتراجع في يونيو

خلص مسح لوكالة “رويترز” إلى أن إنتاج النفط من دول أوبك انخفض بشكل طفيف في يونيو حزيران إذ حدت الزيادات من العراق ونيجيريا من تأثير التخفيضات التي أعلنها منتجون آخرون، على الرغم من اتفاق أوبك+ الأوسع والتخفيضات الطوعية التي طبقها عدة أعضاء بالمجموعة لدعم السوق.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.18 مليون برميل يوميا هذا الشهر بانخفاض 50 ألف برميل يوميا فقط عن الرقم المعدل لشهر أيار / أيار حين انخفض الانتاج بمقدار 240 ألف برميل يومياً.

ويشير المسح إلى إحراز تقدم طفيف من جانب أوبك في الحد من الإمدادات قبل الخفض الطوعي الإضافي من قبل السعودية والذي يدخل حيز التنفيذ في يوليو تموز، في إطار أحدث اتفاق للمنتجين والذي توصلوا إليه في يونيو حزيران لدعم السوق.

ويهدف مسح «رويترز» إلى تتبع العرض للسوق. وهو يعتمد على بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية، وبيانات تدفقات «ريفينيتيف إيكون»، والمعلومات من الشركات التي تتعقب التدفقات مثل «بترو لوجاستيك وكبلر»، والمعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط والأوبك والاستشاريين.