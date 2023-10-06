إم جي إم للمنتجعات ترفض دفع فدية للقراصنة

رفضت شركة “إم جي إم ريزورتس” للمنتجعات دفع #فدية للقراصنة في هجوم إلكتروني وقع في سبتمبر/أيلول، وأدى إلى الفوضى في منتجعاتها في لاس فيغاس ستريب وأدى إلى شل ممتلكاتها وأنظمتها التكنولوجية في جميع أنحاء البلاد، كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن شخص مطلع على الأمر.

وقالت شركة “إم جي إم ريزورتس” في ملف تنظيمي يوم الخميس إن انقطاع الخدمة بسبب الهجوم والجهود المبذولة لحل المشكلة ستكلف الشركة أكثر من 100 مليون دولار في الربع الثالث.

وتم اكتشاف الهجوم الإلكتروني في 10 أيلول / سبتمبر وأجبر “إم جي إم ريزورتس” على إغلاق أنظمة تكنولوجيا المعلومات رداً على الهجوم. وأدت عمليات الإغلاق إلى إعاقة آلات القمار، وتوقفت حجوزات الفنادق عبر الإنترنت، وطلبت من العاملين في الفندق تسجيل وصول الضيوف باستخدام القلم والورق لعدة أيام، من بين تأثيرات أخرى. وقالت الشركة يوم الخميس إن العمليات التي تواجه الضيوف عادت إلى طبيعتها.

ويتماشى قرار “إم جي إم ريزورتس” بعدم دفع فدية للقراصنة مع توجيهات مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي لا يدعم دفع الفدية. ويقول الموقع الإلكتروني لمكتب التحقيقات الفيدرالي إن القيام بذلك لا يضمن استعادة الشركة بياناتها، ولكنه يكافئ القراصنة ويشجع الجهات الفاعلة السيئة على استهداف المزيد من الضحايا.

ولكن هناك بعض الشركات التي تدفع فدية للقراصنة للحفاظ على عملياتها التجارية أو استعادتها، أو استعادة البيانات أو منع القراصنة من نشر البيانات المسروقة. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في وقت سابق أن شركة “ريفال سيزرز إنترتينمنت” Rival Caesars Entertainment تعرضت أيضاً لاختراق في أواخر هذا الصيف ودفعت ما يقرب من نصف الفدية البالغة 30 مليون دولار التي طلبها القراصنة.

وقالت “ريفال سيزرز إنترتينمنت” إن عملياتها لم تتأثر.

وقالت “إم جي إم ريزورتس” إن انقطاع الخدمة سيكون له تأثير سلبي قدره 100 مليون دولار على أرباح العقارات المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء والإيجار في لاس فيغاس ومنتجعاتها الأمريكية. وكانت تكلفة استشارات التكنولوجيا العلاجية والخدمات القانونية والاستشارية أقل من 10 ملايين دولار.

وقالت الشركة في ملفها إن الحادث أثر على إشغال منتجعاتها، حيث انخفض الإشغال إلى 88% في سبتمبر من 93% في العام السابق. ومن المتوقع أن يصل معدل الإشغال في شهر تشرين الأول / أكتوبر إلى 93%، بانخفاض عن 94% في العام الماضي. وقالت الشركة إن الحجوزات يجب أن تعود إلى طبيعتها في تشرين الثاني / نوفمبر.

وقالت “إم جي إم ريزورتس” إن لديها ما يكفي من تأمين الأمن السيبراني لتغطية الخسائر المالية وأن الحادث بشكل عام لن يكون له تأثير مادي على أدائها لهذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي بيل هورنباكل في رسالة يوم الخميس إلى العملاء أنه لم يتم اختراق أي أرقام حسابات مصرفية للعملاء أو معلومات بطاقة الدفع بسبب استجابة الشركة السريعة والمبكرة.