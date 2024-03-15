إم جي إكس الإماراتية تبحث في تمويل مشروع لـ أوبن إيه آي

تبحث شركة “إم جي إكس” الاستثمارية الجديدة في أبوظبي عن تمويل مشروع طموح لأشباه موصلات تابع لشركة “أوبن إيه آي”، في خطوة جديدة تعكس سعي الإمارات لتعزيز دورها العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

تجري “إم جي إكس” الممولة من الدولة وفقاً لصحيفة “فايننشال تايمز” محادثات في مرحلة مبكرة مع “أوبن إيه آي” حول صفقة التمويل المقترحة، وفقاً لشخصين مطلعين على المناقشات. ويسعى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية الناشئة، إلى إطلاق شركة لأشباه الموصلات لتقليل اعتماد “أوبن إيه آي” على رقائق “إنفيديا” المتطورة.

يُقدر ألتمان وآخرون تكلفة بناء بنية تحتية لدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما يتراوح بين مئات المليارات من الدولارات وحتى 7 تريليونات دولار على مدى السنوات المقبلة. وتعد هذه التكلفة كبيرة عادة على أصحاب رأس المال الجري في قطاع التكنولوجيا، ما يدفعهم لمشاركة الشركات الممولة من الحكومات.

وتأتي المحادثات بين “إم جي إكس” و”أوبن إيه آي” في وقت تبحث فيه الشركة الإماراتية عن أفضل الشركاء عبر القطاعات الرئيسية الثلاثة التي تعمل فيها: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى التقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي.

وترأس مجلس إدارة “إم جي إكس” مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، فيما يتولى الرئيس التنفيذي لشركة “مبادلة” خلدون المبارك منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتعتبر مجموعة “G42″، وهي جزء من إمبراطورية بقيمة 1.5 تريليون دولار يديرها الشيخ طحنون، في طليعة جهود البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشمل شراكاتها واحدة مع “أوبن إيه آي”.

ويحاول ألتمان التواصل مع مستثمرين من الشرق الأوسط وإقناعهم بمبادرة لإنتاج أشباه موصلات لازمة لدفع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتعتزم “أوبن إيه آي” إتاحة بعض النماذج اللغوية الإضافية الكبيرة التي طورتها شركتها كنماذج مفتوحة المصدر، كما ستعمل على تطوير أدوات للبلدان الفقيرة التي لا تستطيع تحمل التكلفة الهائلة لتطوير أنظمتها الخاصة للذكاء الاصطناعي.